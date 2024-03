Atlético-MG oficializa contratação do técnico argentino Gabriel Milito

O Atlético-MG oficializou hoje (24) a contratação do argentino Gabriel Milito, que chega para substituir Luiz Felipe Scolari no comando da equipe alvinegra. O clube anunciou por meio de seus canais oficiais a chegada do treinador de 43 anos, que assinou contrato até o fim da temporada de 2025.

Em comunicado oficial, o Atlético anunciou que o treinador já estará em Belo Horizonte para comandar o treino desta segunda-feira (25), início da semana de preparação para a ida da final do Campeonato Mineiro.

"Estou feliz e emocionado por treinar o Galo. Um gigante do futebol brasileiro e da América do Sul. Estou seguro que faremos um grande trabalho. Aproveito para dar parabéns ao Galo pelos 116 anos de história. Sucesso, e vamos para cima, Galo!", disse Milito ao site oficial do clube.

Com a chegada do treinador, o clube comunicou que outros quatro profissionais irão integrar a comissão técnica do clube, sendo eles o auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes, e o psicólogo Patricio Morales.

Como jogador, Milito foi um zagueiro com destaque no futebol espanhol. Revelado no Independiente, em 1997, passou por Zaragoza e Barcelona. Na Catalunha, onde jogou entre 2007 e 2011, foi seu período de maior sucesso como atleta e trabalhou com o técnico Pep Guardiola, sendo bicampeão da Liga dos Campeões, em 2009 e 2011. Pendurou as chuteiras em 2013 no mesmo lugar onde começou, tendo participado da Copa do Mundo de 2006 pela seleção argentina.

O treinador de 43 anos começou a carreira como comandante no Estudiantes (ARG), em 2015, pelo qual teve uma segunda passagem em 2019. Também comandou o Independiente, clube no qual foi revelado como atleta, e o O'Higgins (CHI). Seu último trabalho foi no Argentinos Juniors, onde ficou dois anos e oito meses no comando do time, onde saiu em setembro de 2023, tendo pedido demissão por questões de saúde mental.