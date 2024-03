Após vitória diante da Inglaterra, Andreas Pereira e Beraldo agradecem confiança de Dorival

Andreas Pereira e Beraldo, ambos já comandados por Dorival Júnior em suas carreiras, foram peças importantes da Seleção Brasileira para a vitória no amistoso contra a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, neste sábado. O jovem zagueiro ex-São Paulo, atualmente no Paris Saint-Germain, atuou durante os 90 minutos e mostrou muita segurança em sua estreia, enquanto o meio-campista do Fulham, que defendeu o Flamengo em 2022, entrou aos 26 da segunda etapa e deu o passe decisivo para o gol de Endrick.

Após a partida, Andreas agradeceu o treinador e comemorou a vitória.

"(Tenho) uma gratidão imensa ao professor por me dar essa oportunidade de estar aqui com os outros jogadores. Representar o Brasil, meu país, é um sonho de criança. É um dia muito feliz para mim e para minha família", celebrou o meio-campista.

"O professor sabe que eu posso ajudar como volante, como segundo volante, como meia. Estou aqui pra somar com as minhas qualidades, para fazer o meu melhor", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Já o jovem zagueiro creditou seu bom desempenho à sua preparação, ao Dorival e a seu experiente companheiro de posição do Paris Saint-Germain, Marquinhos.

"Eu me preparei muito para esse momento, independentemente da idade que eu fosse chegar (à Seleção). Pude chegar graças a Deus e ao Dorival pela oportunidade de aos 20 anos poder estrear com a Seleção Brasileira. O Marquinhos também me deu muitas dicas para ter um pouco mais de experiência e passá-la a meus companheiros dentro de campo", explicou.

"O Dorival, desde o ano passado, quando eu estava no São Paulo, sempre me passou muita confiança e liberdade para fazer o meu jogo e hoje não foi diferente. Antes do jogo, ele conversou comigo e me passou muita confiança para jogar tranquilo, me divertir dentro do jogo e a gente pôde sair vitorioso daqui essa noite", acrescentou.

A Seleção Brasileira voltará a campo na próxima terça-feira, diante da Espanha, em novo amistoso. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.