12º jogador do Corinthians, Gustavo Mosquito busca voltar a balançar as redes após jejum de sete meses

O Corinthians fez uma grande reformulação no elenco para o ano de 2024, mas alguns nomes permaneceram no clube. Um deles foi Gustavo Silva, o Mosquito, que segue com a equipe e vem ganhando chances no time desde o início desta temporada.

Apesar de ter sido especulado nos últimos dias em uma possível troca envolvendo o volante Danilo Barbosa, do Botafogo, Gustavo Mosquito permanecerá no Timão. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o time paulista buscou informações sobre Danilo Barbosa e propôs uma troca entre atletas.

O Corinthians, então, enviou uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo. O Glorioso demonstrou interesse em contar com Gustavo Mosquito, mas o atacante não estava na relação que o Alvinegro paulista havia passado para o Fogão. Agora, terá mais chances de provar seu valor no time de Itaquera.

Na atual temporada, o atacante de 26 anos tem sido uma espécie de 12º jogador do Timão. Ele é o reserva mais utilizado pelos dois treinadores da equipe neste ano. Das 14 partidas que o time disputou em 2024, ele atuou em 12 - saiu do banco em dez e começou entre os titulares nas outras duas.

E, como permanecerá no Corinthians pelo menos até o fim da temporada, Gustavo Mosquito pode mirar um objetivo individual enquanto está na equipe: acabar com uma seca de gols que já dura cerca de sete meses.

O ponta não marca um gol com o manto alvinegro desde o dia 19 de agosto de 2023. Na ocasião, foi decisivo - marcou o gol de empate contra o Cruzeiro, no Mineirão, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 53 minutos da segunda etapa, Mosquito subiu de cabeça para cabecear e deixar tudo igual em 1 a 1.

Desde então, o jogador não balançou mais as redes. Foram 25 partidas sem nenhum gol e com apenas uma assistências. Apesar dos números pouco expressivos, o atleta continua com prestígio dentro da equipe.

Não à toa, Mosquito foi utilizado por Mano Menezes durante seus cinco meses no comando do time e segue fazendo parte dos planos da comissão técnica chefiada por António Oliveira. Já entrou em campo com o português em sete dos oito jogos em que o treinador esteve à beira do gramado.

Nesta temporada, o atleta acumula apenas uma participação em gol, mas que foi muito importante para o Corinthians. Saiu do banco no Derby contra o Palmeiras e entrou bem. Fez ótima jogada e deu a assistência para o gol de Yuri Alberto, que iniciou a reação corintiana para o empate em 2 a 2 no clássico.

Embora seja bem avaliado pela comissão técnica, Mosquito sofre neste 2024 com a dura concorrência na ponta. Wesley e Romero tem tido boas atuações neste início de temporada, enquanto o recém-chegado Pedro Henrique também vem entrando bem nos jogos. O jovem Kayke, destaque na última Copinha, também é opção para a posição.

Com Gustavo Mosquito buscando seu primeiro gol depois de um jejum de sete meses, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (27) para um amistoso. O Alvinegro paulista encara o Londrina, às 20 horas (de Brasília), em Cascavel (PR), como forma de preparação para a disputa da Copa Sul-Americana. O Timão inicia sua caminhada no torneio no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, em Montevidéu.