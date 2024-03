Welington é o jogador do São Paulo com mais minutos na temporada

Após a saída de Caio Paulista, Welington se tornou o único lateral esquerdo do São Paulo. Diante disso, mesmo com as críticas, ele é o atleta com mais minutagem na temporada.

Em 14 jogos, o defensor soma 1,154 minutos em 2024, superior até mesmo ao goleiro Rafael (1,080). Pablo Maia (998), Alisson (969) e Calleri (930) completam o top cinco.

Na temporada, Welington não começou apenas um jogo como titular: a vitória contra o Água Santa por 3 a 0, pelo Paulistão, em que Thiago Carpini mandou a campo um time alternativo após a final da Supercopa do Brasil. Mesmo assim, ele atuou cerca de 19 minutos.

O titular daquela partida foi o lateral Patryck, que tem 21 anos. O jovem soma apenas dois jogos em 2024.

Cria de Cotia, Welington tem contrato até o fim da temporada, podendo assinar um pré-contrato no meio de 2024. Em seu próximo compromisso, o São Paulo estreia na Libertadores contra o Talleres às 21h (de Brasília) do próximo dia 4, na Argentina.