Voleio de Cavani, pintura na A4: veja golaços de hoje no futebol

O sábado (23) foi recheado de jogos e também de golaços. Cavani, Léo Campos, Byanca Brasil, Florian Wirtz e Juan Batista foram os responsáveis pelos lindos gols no futebol. Confira!

Voleio de Cavani

Em partida da Copa da Argentina, Cavani marcou duas vezes, mas um golaço de voleio roubou a cena. O uruguaio comandou vitória tranquila do Boca Juniors contra o Club Atlético Central Norte por 3 a 0.

Tremendo GOLAZO y doblete para el goleador uruguayo Edinson Cavani y poner el 2-0 de Boca vs Central Norte 👏🇺🇾

pic.twitter.com/q6raUJZxyW -- Nota FC (@nota_fc) March 24, 2024

Golaço de falta

Nas quartas de final do Paulistão A2, Léo Campos soltou uma bomba em cobrança de falta e mandou na gaveta. O zagueiro garantiu a vitória do Velo Clube diante do São José por 2 a 1.

GOLAÇOOO!!



Em jogada ensaiada de falta, zagueiro Léo Campos acerta uma bomba no ângulo e amplia a vantagem do Velo Clube



Velo Clube 2x0 São José https://t.co/J8cwvhz8OT pic.twitter.com/OHDjUxXRZj -- 1902futebol (@1902futebol) March 23, 2024

Teve gol olímpico

No Brasileirão feminino, Byanca Brasil marcou gol olímpico e encantou a torcida do Cruzeiro. A atacante contribuiu para a vitória das Cabulosas contra o Internacional por 3 a 1.

Fila e bola na rede

A lista de golaços ainda teve Juan Batista, que driblou quase o time inteiro do América-SP e marcou golaço no Paulistão A4. O Taquaritinga, time do artilheiro do dia, venceu por 1 a 0.

PUSKAS NELE! E esse golaço do Juan Batista, do TAQUARITINGA da 4° DIVISÃO de São Paulo?



ABSURDO!pic.twitter.com/TKxl9xaPzu -- DataFut (@DataFutebol) March 24, 2024

Sete segundos e bola na gaveta

Florian Wirtz precisou de apenas sete segundos para anotar um lindo gol para a Alemanha. O meia iniciou o caminho da vitória alemã contra a França por 2 a 0.