Vasco fará entrevistas para escolher novo diretor após saída de Mattos

Com a saída de Alexandre Mattos, o Vasco trabalha para anunciar o novo diretor de futebol. Por enquanto, o cargo vem sendo acumulado pelo CEO Lúcio Barbosa.

O que aconteceu

Lúcio Barbosa fará algumas entrevistas para escolher o novo diretor de futebol do Vasco. Alguns nomes de mercado foram sugeridos ao CEO, que tenta manter o sigilo.

Lúcio não tem pressa, mas gostaria de contar com o novo diretor no começo de abril, quando se abre a janela de contratações provisória. A decisão será em conjunto com a 777, que comanda o futebol do clube.

"Nós queremos um Vasco competitivo e isso passa por termos profissionais capacitados em toda a função. A saída do Mattos foi recente e por isso estamos trabalhando, mas com eficiência e sem desespero", disse Lúcio.

A saída de Alexandre Mattos teve como estopim a eliminação no Campeonato Carioca, que veio com a derrota de 1 a 0 para o Nova Iguaçu no domingo passado, no Maracanã. O time já tinha sofrido para eliminar o Água Santa, nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil.