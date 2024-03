Sport ganha do ABC e assume a ponta do grupo na Copa do Nordeste

Na noite deste sábado, o Sport ganhou do ABC por 2 a 0 pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no Frasqueirão. Com o resultado, a equipe do Recife assumiu a ponta do Grupo A.

Com 12 pontos, o time tem três a mais que CRB, Vitória e Maranhão . Já o time de Natal está com quatro pontos, em sexto no Grupo B.

Na oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Sport encara o Juazeirense às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco. O ABC, por sua vez, duela contra o Ríver-PI na mesma data e horário, no Albertão.

Outro jogo da rodada foi Altos-PI e América-RN, que terminou em empate por 1 a 1, no Lindolfinho. Ambos estão com oito pontos, com o time do Piauí na terceira colocação do Grupo B e a equipe do Rio Grande do Norte na lanterna do Grupo A.

?????????! NOSSO 1??1??? pic.twitter.com/w8S9ien3Rf ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 24, 2024

O jogo

Em uma partida com muitos erros, o Sport tinha mais o controle da bola e o ABC tentava explorar os contra-ataques. Apenas aos 30 minutos do primeiro tempo, a partida teve uma chance clara, quando Douglas Skilo obrigou Caíque França a trabalhar duas vezes.

Pouco depois, os donos da casa quase marcaram, com Romário finalizando à esquerda da meta adversária. No fim, os visitantes tentaram uma pressão, mas o jogo foi para o intervalo em empate.

Na segunda etapa, o Sport tomou o controle da partida. Aos 19 minutos, Barletta arrematou para defesa de Carlos Eduardo.

Pouco depois, o atacante Zé Roberto acertou a trave e, na volta, o ex-Corinthians tentou desviar para o gol, mas a bola foi para escanteio. Romarinho, aos 27?, aproveitou o vacilo da defesa e completou para o fundo do gol.

No fim do jogo, o Sport ficou com um a menos, já que Alisson Casiano foi expulso. Ainda deu tempo de Zé Roberto, nos acréscimos, dar números finais ao jogo.