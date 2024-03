STU: Show da Planet Hemp muda de local após prefeito ameaçar cortar luz

Do UOL, no Rio de Janeiro

O evento URB Music Tour, que contará com show de Planet Hemp e Criolo, precisou sair do local do evento de skate STU, em Criciúma (SC), após o prefeito da cidade, Clésio Salvaro (PSD), ameaçar cortar a energia com um alicate.

O que aconteceu

O político fez a ameaça caso os shows oferecessem "apologia às drogas" e tivessem "conteúdo sexual". A mensagem foi dada em um vídeo divulgado em seu Instagram.

Na gravação, o prefeito aparece ao lado de um funcionário com um alicate na mão. No discurso, diz não se importar se faltar energia para televisão, rádio e internet.

Neste próximo final de semana, vai ser realizada uma etapa importante do skate nacional aqui na nossa cidade que vai levar o nome de Criciúma para todo o território nacional. Agora, qualquer coisa diferente disso, como por exemplo apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa de conteúdo sexual que mexa com nossos meninos e meninas, o Gilberto [funcionário] está aqui, autorizado com o alicate na mão para cortar a energia. E pode faltar energia para a televisão, para o rádio, para a internet, para os bares no entorno. Não me importa. Esse local aqui construímos para receber as famílias de bem

Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma

Produtor do Planet Hemp, Daniel Ganjaman ironizou o prefeito. Repostando o vídeo do político, ele escreveu em seu "X": "Se você mora em Santa Catarina e curte Planet Hemp, nosso show no STU, sábado, promete ser animado. Se fosse você, não perderia por nada!".

Evento sempre acompanha etapas do STU; vereadora entra com habeas corpus

O URB Music Festival sempre acompanha as etapas do STU Nacional. Ano passado, por exemplo, eles foram realizados juntos no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, em Criciúma, apesar de serem de organizadores diferentes.

Desta vez, porém, o prefeito chegou a cancelar o evento. A organização, então, tentou realocá-lo para Içara, cidade vizinha, mas não foi possível.

A vereadora Giovana Mondardo (PC do B-SC) entrou com habeas corpus preventivo para manter o evento. Em uma de suas postagens no "X", ironizou a manchete de um portal que trazia uma declaração do prefeito dizendo "meu governo, minhas regras". Ela escreveu: "tá bom, mona. Qualquer coisa vai me avisando".

Depois de toda a polêmica, o URB Music Festival agora acontecerá no Espaço Flor de Liz. Ele fica a cerca de 4km do local onde ocorrerá a etapa do STU.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura, com a vereadora Giovana Mondardo e com Planet Hemp e Criolo. Até o momento, não obteve respostas. Caso elas sejam enviadas, a reportagem será atualizada.

Prefeito já exonerou professor por exibir clipe de Criolo

Clésio Salvaro exonerou um professor da rede municipal de ensino, em 2021, após ele ter mostrado aos alunos um clipe do cantor Criolo. O vídeo em questão era da música "Etérea", que tem temática LGBTQIA+. Na ocasião, classificou o vídeo do rapper como "viadagem".

Criolo e Planet Hemp se apresentarão no URB Music Tour neste sábado (23), a partir das 18h. Além deles, o evento contará com Beto Cardoso e DJ Tamempi.

Já o STU teve início ontem (22) e vai até amanhã no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi. Alguns dos skatistas brasileiros que disputam vaga nas Olimpíadas de Paris estão presentes. A entrada é gratuita.