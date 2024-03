Shakhtar multa meia tajiquês por curtir foto de vitória russa

O meio-campista tajiquês de 19 anos, Khusrav Toirov, do Shakhtar Donetsk, recebeu uma multa de um mês de salário do clube ucraniano por um motivo insólito: ele curtiu no Instagram uma publicação da vitória da seleção russa sobre a Sérvia, em amistoso realizado na última quinta-feira (21), com vitória da Rússia por 4 a 0. O jogador foi multado em cerca de 300 mil hryvnias ucranianos - em torno de 38 mil reais na conversão - em salário que será doado ao exército local.

Após a descoberta da postagem "curtida" do meio-campista, torcedores do Shakhtar reagiram mal, e declararam que seu comportamento era "inaceitável", e o clube multou o jogador em um mês de salário, que será repassado para uma das unidades das Forças Armadas da Ucrânia. O clube não joga em Donetsk desde 2014, quando após a invasão russa na região do Donbass, onde se localiza a cidade, o time passou a atuar longe de seus domínios, jogando em Lviv, a cerca de 1200 quilômetros de Donetsk.

Em comunicado oficial ao portal ucraniano Football 24, o Shakhtar Donetsk explicou a situação: "O Shakhtar viu a reação de Khusrav Toirov no post sobre a vitória do país agressor. Consideramos um comportamento inaceitável e vergonhoso. O futebolista será multado em um mês de salário, e esse dinheiro será usado para fornecer uma das unidades da Forças Armadas Ucranianas, que necessariamente informará o valor recebido", explicou o clube de Donetsk em comunicado ao portal.

Khusrav foi contratado em março de 2023 junto ao Atyrau, do Cazaquistão, como uma jovem promessa para o clube ucraniano. O atleta tem contrato até 2028 com o Shakhtar, mas até agora não disputou uma partida na atual temporada, em que o time de Donetsk lidera o campeonato com 43 pontos, empatado com o Kryvas Kryvyi no topo do Campeonato Ucraniano, mas na frente pelos critérios de desempate, e com dois jogos a menos.