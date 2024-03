Sem Messi, Inter Miami é goleado pelo NY Red Bulls e perde a liderança da MLS

Na tarde deste sábado, a sexta rodada da MLS teve seu pontapé inicial. Sem o lesionado Lionel Messi, o Inter Miami foi superado fora de casa pelo NY Red Bulls, por 4 a 0, na Red Bull Arena. Lewis Morgan marcou um hat-trick e Carmona completou a goleada do time mandante.

Com o resultado, o Inter Miami perdeu a liderança da Conferência Leste da competição. Com uma diferença de jogos para os demais adversários, a equipe está com dez pontos, mas foi ultrapassada pelo Columbus Crew nos critérios de desempate. Já o NY Red Bulls possui um jogo a menos que o Miami, mas alcançou os mesmos 10 pontos com o triunfo e subiu para a terceira posição.

Os dois times retornam aos gramados apenas próximo sábado (23), pela sétima rodada. Às 20h30 (de Brasilia), o Inter Miami recebe o New York City no Lockhart Stadium, enquanto o NY Red Bulls visita o Orlando City no Orlando City Stadium.

? MATCHDAY 6 SCORES ?@NewYorkRedBulls put on a show at home in the win. pic.twitter.com/n56on1bW6X ? Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

O jogo

O NY Red Bulls abriu o marcador logo no início da partida. Aos três minutos, Nealis tocou para Vanzeir, que fez o pivô e deu um toque de calcanhar para Lewis Morgan, que bateu cruzado, rasteiro, para marcar o primeiro gol do duelo.

Com 20 minutos, foi a vez do Inter Miami quase deixar tudo igual. Em bate e rebate dentro da grande área, Redondo recuperou e tocou para Jordi Alba. No entanto, o lateral espanhol pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Mas quem levava mais perigo era o NY Red Bulls. Aos 27 minutos, Vanzeir recebeu lindo passe, mas bateu cruzado e não acertou o gol. Três minutos depois, o camisa 13 teve a chance novamente após ótimo lançamento. Segurou bem a bola e avançou com ela, mas novamente chutou para fora.

Lewis Morgan AGAIN! ?@NewYorkRedBulls up 2-0 now on Miami. pic.twitter.com/HHxwoBtKIK ? Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

Já aos cinco minutos da etapa final, o NY Red Bulls ampliou a vantagem. Após saída de bola errada do Inter Miami, os donos da casa recuperaram. Vanzeir foi novamente o homem da assistência e enfiou em diagonal para Lewis Morgan, que apenas finalizou dentro da grande área.

Com 21 minutos, Wilkeman Carmona fez o terceiro do NY Red Bulls. Em novo erro da zaga do Inter Miami, Lewis Morgan retomou do lado esquerdo e tocou para Vanzeir, que conseguiu tocar para trás. Carmona chegou batendo e fez 3 a 0 para a equipe da casa.

E foi aos 25 minutos que Lewis Morgan marcou seu hat-trick e transformou a vitória em goleada. Vanzeir ganhou no corpo e na corrida de Allen e invadiu a grande área. O camisa 13 tocou para o nove, sozinho, completar para o fundo das redes e fazer 4 a 0.