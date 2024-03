Sem espaço, Galoppo não entra em campo pelo São Paulo há seis jogos

Em 2024, Galoppo voltou a atuar no São Paulo depois de longo período de inatividade. O argentino, contudo, perdeu espaço no Tricolor.

Nos últimos seis jogos, o meia não foi acionado pelo técnico Thiago Carpini. No empate contra o Red Bull Bragantino, inclusive, ele sequer foi relacionado.

Com a cobrança de pênalti como um dos pontos fortes, o jogador não foi utilizado no duelo contra o Novorizontino, quando o Tricolor foi eliminado nas quartas do Paulistão nas penalidades em pleno Morumbis.

Em oito jogos na atual temporada, Galoppo marcou um gol. Ao todo, o meia entrou em campo por 40 vezes, com dez gols e duas assistências pelo Tricolor.

Com o argentino à disposição, o São Paulo estreia na Libertadores contra o Talleres no próxima dia 4, às 21h (de Brasília), na Argentina. Barcelona (Equador) e Cobresal (Chile) completam o Grupo B.