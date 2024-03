Seleção argentina tem 91% de aproveitamento desde o título da Copa do Mundo do Catar

Desde que conquistou a Copa do Mundo do Catar, a seleção argentina vem tendo uma ótima sequência em suas partidas, gerando assim um incrível aproveitamento de 91%.

Segundo o Sofascore, desde o tri, o elenco comandado por Lionel Scaloni entrou em campo 11 vezes, vencendo dez e perdendo apenas uma. A derrota foi para o Uruguai, por 2 a 0, no dia 16 de novembro de 2023, em jogo válido pelas Eliminatórias da próxima Copa do Mundo.

Argentina desde o título da Copa do Mundo: ?? 11 jogos

? 10 vitórias (!)

? 1 derrota (!)

? 91% aproveitamento (!)

?? 24 gols (!)

? 2 gols sofridos (!)

? 10 jogos sem sofrer gol (!)

? 16.6 finalizações /j (!)

?? 5.0 finalizações sofridas /j (!)

? 66.2% posse de bola ??? pic.twitter.com/AUhGLDLTsw ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 23, 2024

Dentre os triunfos, um foi em cima do Brasil. A partida, também pelas Eliminatórias, aconteceu no dia 21 de novembro, no Maracanã, e terminou 1 a 0.

Ainda segundo o Sofascore, a Argentina marcou 24 gols e sofreu apenas dois, ambos justamente em sua única derrota, diante do Uruguai.

Por fim, os argentinos, sem a presença de Lionel Messi por conta de uma lesão na perna direita, entraram em campo na noite de ontem, em amistoso diante de El Salvador, e venceram por 3 a 0. Assim, o elenco completou dez jogos sem sofrer gols desde a conquista da Copa do Mundo.