São Paulo faz trabalho tático e fecha primeira semana de treinos de olho em estreia na Libertadores

Na manhã deste sábado, o elenco do São Paulo fechou a primeira semana de treinos de olho na estreia na Copa Libertadores. O Tricolor fará sua primeira partida contra o Talleres-ARG no dia 4 de abril, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba.

No treino deste sábado, ocorrido no CT da Barra Funda, os atletas iniciaram os trabalhos com a realização de exercícios de aquecimento no gramado sob o comando dos preparadores físicos. Em seguida, fizeram um longo trabalho tático, com atividades em espaço reduzido e expandido.

O treino deste sábado contou com as mesmas seis ausências. O goleiro Rafael, os volantes Pablo Maia e Bobadilla, os zagueiros Arboleda e Ferraresi, além do meia James Rodríguez, não fizeram parte da atividade, visto que estão a serviço de suas respectivas seleções. Os seis atletas voltarão ao clube ao fim da data Fifa.

Com isso, outros três jogadores das categorias de base do São Paulo foram chamados para completar as atividades: o zagueiro Arthur, o volante Guilherme Paz e o lateral esquerdo Zanella estiveram nos trabalhos deste sábado.

Agora, o elenco tricolor folga neste domingo e volta aos trabalhos nesta segunda-feira (25), no período da manhã, para dar sequência à preparação para a Libertadores.

O São Paulo voltará a disputar a competição após três anos fora - a última participação do clube havia sido em 2019, quando acabou eliminado ainda na fase preliminar da competição justamente pelo Talleres. O Tricolor vai em busca de seu quarto título para se tornar o primeiro clube brasileiro a ser tetra da competição.