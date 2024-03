Santos volta a encarar o Red Bull Bragantino em uma semifinal de Paulistão após 17 anos; relembre

O Santos vai em busca de seu 23º título de Campeonato Paulista. Para isso, já passou pela Portuguesa nas quartas de final e precisará eliminar o Red Bull Bragantino nas semis se quiser chegar à decisão. A bola rola nesta quarta-feira (27), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Essa não será a primeira vez que Santos e Red Bull Bragantino irão se enfrentar na semifinal do Estadual. As duas equipes duelam constantemente pela fase de grupos, mas voltam a brigar por uma vaga na final do torneio após 17 anos.

A última vez em que o Santos encarou o Red Bull Bragantino pela semifinal do Paulistão foi em 2007. Naquele ano, o Estadual contava com duelos de ida e volta em tal fase e o rival era, ainda, o Clube Atlético Bragantino. O Peixe levou a melhor e se classificou à final daquela edição.

O confronto de ida foi realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e terminou empatado em 0 a 0. O Santos, à época comandado por Vanderlei Luxemburgo, entrou em campo com: Fábio Costa; Pedro Silva, Adaílton, Antônio Carlos e Kléber; Zé Roberto, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Maldonado; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí.

Do outro lado, o Bragantino do treinador Marcelo Veiga teve: Felipe; Cadu, Zelão e Luís Henrique; Julio César, Moradei, Adriano, Somália e André; Alex Afonso e Everton Santos.

Já no duelo de volta, o Santos jogou com o regulamento em baixo do braço para ir à decisão. O 11 inicial do Alvinegro Praiano teve apenas uma mudança: Rodrigo Tiuí deu lugar a Rodrigo Tabata. Já no Massa Bruta saíram Luís Henrique e Moradei para as entradas de Tiago Vieira e Mário.

Novamente, os dois times empataram sem gols, dessa vez no Morumbis, com o Santos como o mandante. Apesar do empate em 0 a 0 no agregado, o Peixe tinha o regulamento a seu favor. Como teve melhor campanha que o Bragantino na fase de grupos, avançou à final.

Naquela edição, o Alvinegro Praiano de Vanderlei Luxemburgo foi à decisão e encarou o São Caetano. O adversário venceu o jogo de ida por 2 a 0, enquanto o Santos triunfou pelo mesmo placar no embate de volta graças a gols de Adaílton e Júnior Moraes.

Mais uma vez, a equipe do litoral aproveitou o regulamento vigente daquela edição e saiu campeã por ter feito uma melhor campanha na fase inicial do Estadual, conquistando o que foi o seu 17º título da competição.

Agora, o Santos tem como objetivo superar o Red Bull Bragantino novamente para tentar encerrar o jejum de conquistas. A última vez que o Peixe levantou a taça foi em 2016, quando bateu o Audax. Caso vença esta edição, pode se isolar como o terceiro clube com mais títulos do Paulistão, ultrapassando o rival São Paulo.