Remo arranca empate com o Amazonas e garante vaga nas semifinais da Copa Verde

Na noite deste sábado, a Copa Verde conheceu seu primeiro semifinalista. O Remo arrancou um empate em 2 a 2 com o Amazonas e garantiu vaga na próxima fase. Em jogo realizado na Arena da Amazônia, Barbio (2x) fez os gols dos donos da casa, enquanto Ytalo e Sillas deixaram tudo igual para a equipe visitante.

Com isso, o placar agregado do confronto terminou em 4 a 3 para o Remo, que já havia vencido o embate de ida por 2 a 1. Agora, o time paraense aguarda a definição de seu adversário na semifinal. Manaus e Paysandu se enfrentam neste domingo, a partir das 17 horas (de Brasília), no estádio Curuzu, no Pará.

Antes disso, porém, o Amazonas volta a campo pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Amazonense. O time visita o Unidos do Alvorada nesta terça-feira (26), às 16h45, no Estádio Carlos Zamith.

Já o Remo terá pela frente o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense contra o Tuna Luso. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas, com local ainda a ser definido pela Federação Paraense de futebol.

O jogo

O Amazonas abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Após lindo lançamento, Sassá não conseguiu dominar, mas deu um ótimo toque de cabeça para William Barbio. O camisa 19 chegou batendo forte dentro da área e fez o primeiro gol da equipe na Arena da Amazônia.

Com 10 minutos, o Amazonas chegou com perigo novamente. Rafael Tavares encontrou bela enfiada para Sassá, que disparou em velocidade. O centroavante invadiu a grande área e escapou do goleiro, mas perdeu ângulo demais e chutou fraco, longe da direção do gol.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, os donos da casa seguiram com a pressão e quase ampliaram a vantagem. Rafael Tavares cruzou e Sassá chegou para tentar empurrar para o fundo da rede de peito, mas a bola acabou no travessão e foi pela linha de fundo.

GOOOOL DO AMAZONAAAS! BAAARBIIIOOO! VAAAMOOOS! ?? ? @CopaVerde | quartas de final (volta)

? Amazonas 1×0 Remo

? William Barbio

?? Sassá#AvanteOnçaPintada pic.twitter.com/wjwwmDf2b5 ? Amazonas FC (@oficialamfc) March 23, 2024

E foi aos 35 minutos que o Amazonas chegou ao segundo gol. Guilherme Mantuan fez linda enfiada para Patric, que fez a ultrapassagem pelo lado direito. O lateral cruzou rasteiro e Barbio apareceu na segunda trave para fazer seu segundo gol na partida.

Logo na volta do intervalo, o Remo chegou a diminuir. Após cobrança de falta de Matheus Anjos, Sillas escorou de cabeça e Ytalo, que havia acabado de entrar, balançou as redes. No entanto, o bandeirinha pegou um impedimento de Sillas e o gol foi anulado.

Com 10 minutos, o time do Pará conseguiu de fato descontar. Nathan avançou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área. A bola contou com um desvio e sobrou com Ytalo, que chutou rasteiro e diminuiu para 2 a 1.

E o Remo pressionou e conseguiu arrancar o empate. Aos 44 minutos do segundo tempo, quando o duelo já se encaminhava para os pênaltis, Kelvin arriscou de fora da área e o goleiro Edson Mardden espalmou. Na sobra, Vidal cruzou rasteiro e Sillas apareceu sozinho para classificar o Remo às semifinais da Copa Verde. O Amazonas ainda tentou uma pressão final, mas não conseguiu levar o embate para os pênaltis.