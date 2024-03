Rafael revela que não sabia de gravação que viralizou após convocação

Sentado dentro de uma capela, com o celular na mão e o empresário ao lado. Foi assim que Rafael assistiu a sua primeira convocação para a seleção brasileira, mas o vídeo que viralizou foi gravado sem que o goleiro soubesse.

Rafael estava no CT do São Paulo naquele dia e recebeu a visita o empresário Fábio Mello. Ele não tinha nenhuma pista da convocação, mas sempre acompanha as listas da seleção brasileira.

Meu empresário me chamou para ir fazer uma oração na capelinha aqui no CT mesmo. Começamos a conversar, ele ele tinha colocado o celular no cantinho e eu não tinha visto. Vi depois quando ele foi pegar o celular. Foi um momento legal, que bom que ele gravou. É um momento que vou guardar para sempre. Ele não sabia de nada, estava tão ansioso quanto eu. Que bom que deu certo

Rafael, em entrevista ao UOL

A REAÇÃO DO GOLEIRO RAFAEL COM A CONVOCAÇÃO PRA SELECAO BRASILEIRA pic.twitter.com/MYQfEc6nwN ? gui (@callwrii) March 1, 2024

Cotado para ser titular diante da inglaterra, Rafael disputa a posição com Bento, do Athletico-PR, para o jogo de hoje (23) contra a Inglaterra. O goleiro afirma que se preocupa com aquilo que pode controlar ao invés de ficar na expectativa por ser ou não escolhido.