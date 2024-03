Primeira escalação de Dorival na Seleção tem cinco novidades para jogo contra Inglaterra; veja times

Dorival Júnior definiu a sua primeira escalação no comando da Seleção Brasileira. O treinador estreia neste sábado, em amistoso contra a Inglaterra, em Wembley.

Além do técnico, outros cinco jogadores terão a chance de defender as cores do Brasil pela primeira vez. O goleiro Bento, os zagueiros Beraldo e Fabrício Bruno, o lateral Wendell e o meio-campista João Gomes foram escalados entre os titulares.

Nomes já conhecidos da torcida, com Danilo, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Rodrygo seguem no time.

Assim, a Seleção terá: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vinícius Jr, Rodrygo e Raphinha.

Vale lembrar que Dorival Júnior precisou fazer cinco cortes para essa data Fifa. O goleiro Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli foram vetados por lesão.

Do outro lado, o técnico Gareth Southgate também tem problemas. O artilheiro Harry Kane não jogará pois segue tratando uma lesão no tornozelo. Henderson, Saka, Alexander-Arnold, Trippier e Reece James são outras baixas.

Com isso, a Inglaterra vai a campo com: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Gallagher e Bellingham; Foden, Gordon e Watkins.

A bola rola no gramado do Estádio de Wembley, em Londres, a partir das 16 horas (de Brasília).