Pressão e calendário jogam contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca

O Flamengo é o grande favorito da final do Campeonato Carioca. Afinal de contas, o Nova Iguaçu eliminou o Vasco e tirou o time vascaíno da decisão. A Laranja da Baixada Fluminense medirá forças com o Rubro-Negro no próximo sábado, pelo primeiro jogo da decisão. A finalíssima será em 7 de abril.

O Flamengo enfrenta alguns desafios neste cenário. Isso porque, entre os dois jogos, tem a estreia na Libertadores, dia 2 de abril, contra o Millonarios, na Colômbia. Uma dura viagem. Além disso, dia 10 de abril, três depois do duelo decisivo com o Nova Iguaçu, o time encara o Palestino, do Chile, no Maracanã.

O calendário apertado é um desafio, que se soma ao fato de que a pressão de ser campeão carioca é toda do Flamengo. Ao longo do ano, o técnico Tite vem procurando lidar com esta situação.

"Sabemos que o Flamengo vai disputar grandes competições e temos sempre que nos preparar da melhor maneira possível para isso", disse após o duelo com o Fluminense que garantiu vaga na final do Carioca.

O elenco do Flamengo vem trabalhando de olho no confronto com o Nova Iguaçu. O primeiro jogo, em 30 de abril, será disputado às 17h (de Brasília), no Maracanã. O estádio é o palco do choque da volta, em 7 de abril.