Presidente do Barcelona diz que clube romperá contrato com a Nike

Joan Laporta, presidente do Barcelona, revelou que o clube deve romper seu contrato com a Nike para a próxima temporada. A marca de materiais esportivos está com o clube desde 1998.

"Dissemos à Nike que, com base em violações que eram flagrantes para nós, iríamos rescindir o contrato. Tiveram 45 dias para nos indenizar e não o fizeram", disse o presidente.

Laporta ainda afirmou que, depois dessa confusão, a marca tentou oferecer uma nova proposta, melhor que a anterior, mas não cumpria com as exigências do Barcelona: "Tentaram melhorar o contrato, mas fizeram esforços que não são suficientes para nós porque sabemos que o mercado paga mais".

As ambições de Laporta são grandes. A autoridade do clube blaugrana está otimista em fechar "o melhor contrato do mundo" para a equipe vice-líder do Campeonato Espanhol, com 64 pontos, atrás somente do maior rival, Real Madrid.

"O mais fácil seria continuar com a Nike com um contrato abaixo do mercado. Mas, às vezes, o mais fácil não é o melhor para o clube", acrescentou.

Por fim, Laporta revelou que está trabalhando com todas as opções possíveis e não tem pressa para fechar um acordo com uma nova marca. Segundo jornais espanhóis, como o Sport, a Puma é a maior interessada em confeccionar os uniformes catalães. Outra possibilidade é o Barcelona criar uma marca própria.