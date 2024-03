Palmeiras, veículos internacionais e até Gabigol: como repercutiu o primeiro gol de Endrick pela Seleção

Endrick chamou atenção de todo o mundo neste sábado ao anotar o gol da vitória da Seleção Brasileira contra a Inglaterra, por 1 a 0, em Wembley. A atuação do jovem de apenas 17 anos tomou conta dos noticiários ao redor da Europa e, sobretudo, da Espanha, onde o jogador atuará daqui a poucos meses, defendendo o Real Madrid.

O jornal Marca destacou o fato do atacante ter batido o recorde de jogador mais novo a fazer um gol em Wembley na história. Com a manchete "Endrick conquista Wembley", o noticiário disse que o garoto ofuscou os craques Vinicius Júnior, Rodrygo e Bellingham.

Daily Mail destaca recorde quebrado por Endrick em Wembley (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Gabigol entram na onda

O clube de Endrick, o Palmeiras, também surfou na onda. O Alviverde fez algumas publicações parabenizando o seu jogador pelo gol. "Nascido para fazer história", escreveu o Verdão.

Nascido para fazer história! ? 17 anos de idade e o primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira principal. Que orgulho de você, Cria! ? ? Rafael Ribeiro/CBF#AvantiPalestra pic.twitter.com/8NfN4x4nvs ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 23, 2024

Quem também parabenizou o garoto foi o astro do Flamengo, Gabigol. O atacante comemorou a vitória do Brasil nas redes sociais e citou o jogador, que respondeu: "Tamo junto, Gabi".

Com a vitória no amistoso, a Seleção Brasileira voltou a ter êxito em uma partida após seis meses. Embalado, o time comandado por Dorival Júnior volta a campo na terça-feira para enfrentar a Espanha, em duelo marcado para 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.