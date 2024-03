Palmeiras ganha folga em meio à preparação para semi e se reapresenta no domingo

O elenco do Palmeiras recebeu um dia de folga neste sábado, em meio à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. O grupo se reapresenta neste domingo para retomar as atividades na Academia de Futebol.

Diante do rival, o Verdão buscará manter sua invencibilidade e chegar à quinta final consecutiva do Paulistão. Nessa edição, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira conquistou nove vitórias e quatro empates em 13 jogos.

Os machucados Dudu, Gustavo Gómez e Bruno Rodrigues são desfalques certos para Abel. Já Richard Ríos, Murilo e Endrick, servindo suas respectivas seleções, não têm treinado com a equipe, mas devem ficar à disposição na partida decisiva pelo Estadual.

O Palmeiras ainda treinará domingo, segunda, terça e quarta-feira. O duelo contra o Novorizontino ocorre na quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O jogo marcará o retorno do Alviverde à sua casa após exatos dois meses. Neste período, a equipe mandou todos seus compromissos na Arena Barueri.