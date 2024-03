No retorno de Kroos, Alemanha vence França com golaço relâmpago em amistoso pré-Eurocopa

A seleção da Alemanha levou a melhor sobre a França em amistoso disputado neste sábado, em Lyon. Com um lindo gol relâmpago marcado por Florian Wirtz, os visitantes voltaram a vencer após cinco meses e bateram o time francês por 2 a 0. Kai Havertz completou o placar.

A última vitória da Alemanha havia sido no duelo contra os Estados Unidos, por 3 a 1, no dia 14 de outubro do último ano. De lá para cá, foram três partidas sem vitória - duas derrotas e um empate.

O amistoso também marcou a reestreia do volante Toni Kroos. O atleta do Real Madrid saiu da aposentadoria do seu país e voltou a defender a seleção antes da Eurocopa.

A seleção francesa vinha de bom momento. Com Mbappé e companhia, a equipe ficou em primeiro lugar no Grupo B das Eliminatórias para a Euro, com 22 pontos conquistados em oito jogos (sete vitórias e um empate).

Já a Alemanha não disputou as Eliminatórias por ser país-sede. O time comandado por Julian Nagelsmann retorna a campo em novo amistoso contra a Holanda. O duelo está marcado para a próxima terça-feira, às 16h45 (de Brasília), em Frankfurt.

A França, por sua vez, enfrenta o Chile no mesmo dia, às 17h, em Marselha, antes de fazer a estreia na fase de grupos da Eurocopa.

Como foi o jogo?

O primeiro gol do jogo saiu logo aos oito segundos. Na saída de bola, Kroos tocou para Florian Wirtz, que mandou de longe e marcou um golaço para abrir o placar.

Apesar do domínio alemão, a França teve a primeira chance para empatar aos 21 minutos. Mbappé recebeu na área e chutou firme, mas mandou para fora. O craque arriscou novamente aos 24, mas ter Stegen fez grande defesa e evitou o gol da França.

Com apenas três minutos da etapa final, a Alemanha voltou a balançar as redes. Desta vez, Wirtz lançou Musiala, que driblou o goleiro Samba e apenas rolou para Kai Havertz, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Os franceses até tentaram descontar no restante do segundo tempo, mas viram os alemães dominarem a partida por completo e quase aumentarem a vantagem em algumas oportunidades.