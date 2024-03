Nas estreias de Luan e Jean Mota, Vitória vence o Fortaleza e segue vivo na Copa do Nordeste

O Vitória venceu o Fortaleza na noite deste sábado, por 1 a 0, na Arena Castelão, e entrou no G4 do Grupo A da Copa do Nordeste. O único gol da partida foi marcado já no segundo tempo, por Matheuzinho, de pênalti. Com isso, o time segue vivo na briga pela classificação à próxima fase do torneio.

A partida marcou duas estreias na equipe rubro-negra. O volante Luan, ex-São Paulo, e o meia Jean Mota, ex-Santos e Inter Miami, dos Estados Unidos, defenderam as cores do clube pela primeira vez.

O time baiano, que estava fora da zona de classificação, agora ocupa momentaneamente o terceiro lugar da Chave A, com 11 pontos, três a menos que o líder Sport. Os quatro primeiros de cada grupo asseguram a vaga na fase de mata-mata da competição regional.

Já o Leão do Pici, que vive um início de temporada instável sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, segue como vice-líder do Grupo B, atrás do Bahia. Com apenas oito pontos em sete partidas, a equipe ainda pode ser ultrapassada por Náutico e Treze-PB nesta rodada e cair para a quarta colocação.

VITÓRIAAAAAA DO VITÓRIAAAAAAA!!!!! ???? EM PARTIDA VÁLIDA PELA 7ª RODADA DA COPA DO NORDESTE, O LEÃO VENCEU O FORTALEZA POR 1×0. O PRÓXIMO JOGO É NA QUARTA-FEIRA (27), CONTRA O TREZE, NO BARRADÃO. ?: @victorfotos#PegaLeão #PorNossaHistória #Lampions2024 pic.twitter.com/jpibbqjGpl ? EC Vitória (@ECVitoria) March 24, 2024

De olho na final do Estadual, o Vitória entra em campo pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira. O time comandado por Léo Condé encara o Treze, às 21h30 (de Brasília), no Barradão. A final do Baiano, por sua vez, diante do Bahia, acontece no próximo fim de semana.

O Fortaleza volta aos gramados no mesmo dia, contra o Maranhão, fora de casa, também pela Lampions. O jogo está marcado para 21h30, no Castelão, em São Luís. A equipe também disputa a final do Cearense no fim de semana que vem, contra o rival Ceará.