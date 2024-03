Joia da Argentina marca golaço no ar e se credencia ao Puskás; assista

Atacante da Argentina sub-23, Matías Soulé marcou um golaço no ar em amistoso contra o México e se credenciou ao Prêmio Puskás.

O que aconteceu

No primeiro tempo da partida, Soulé recebeu cruzamento de Joaquin Garcia e deu um pulo dentro da área. O lance aconteceu aos 24 minutos.

De forma surpreendente, o atacante acertou lindo chute com a perna esquerda, ainda no ar, e estufou as redes do goleiro. O lance viralizou nas redes sociais.

el segundo de Argentina U23, lo hizo Matías Soulé pic.twitter.com/2gQHhBmqqJ -- Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) March 23, 2024

O golaço marcado por Soulé o credenciou ao Prêmio Puskás. A partida terminou com vitória da Argentina por 4 a 2 diante do México.

Aos 20 anos, Matías Soulé é jogador da Juventus, da Itália, mas está emprestado ao Frosinone. Na atual temporada pelo clube italiano, o argentino tem 10 gols em 30 partidas disputadas.