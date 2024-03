Para jogadores, Brasil é sempre favorito; Já Dorival fala em reinvenção

Os jogadores do Brasil ignoraram o retrospecto recente e repetiram uma espécie de mantra: a seleção canarinho ainda é a favorita contra qualquer um. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, discorda. A equipe nacional encara hoje a Inglaterra, às 16h, em Wembley, com a missão de transformar o tom otimista em bom resultado.

O que aconteceu

Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, todos da Premier League, afirmaram que o Brasil é o favorito contra a Inglaterra ou qualquer outro adversário.

Seleção brasileira sempre vai ser favorita, pela história e nossos jogadores. Dorival não fez uma lista apenas com 26, são muitas observações e todos fazem parte do processo, do plano. Vamos fazer o melhor para que o Brasil vença

Paquetá

A frase foi repetida diversas vezes durante a semana de preparação em Londres. Até o técnico Dorival Júnior adotar cautela.

Dorival entende que o Brasil tem o suficiente para dar uma resposta logo em sua estreia, mas vê a Inglaterra à frente. O rival do amistoso tem o comando de Southgate desde 2016.

Nesse momento, tenho que reconhecer que a Inglaterra está numa situação mais vantajosa que a nossa equipe. É um processo. Mas o Brasil se reinventa rapidamente

Dorival

2023 completamente diferente

O Brasil viveu seu pior desempenho na temporada passada: três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Dos nove jogos, seis foram com Fernando Diniz nas Eliminatórias. A seleção teve três derrotas seguidas, e o técnico do Fluminense foi dispensado.

A Inglaterra, em contrapartida, encara momento muito melhor e vê Bellingham como grande destaque.

Os ingleses não perderam em 2023: oito vitórias e dois empates, com campanha avassaladora na Euro.

Favorito para os jogadores e não para Dorival, o Brasil tem uma certeza: precisa reagir contra a Inglaterra no amistoso de hoje, às 19h, em Wembley.