Jardel não é convidado pelo Porto para jogo e reclama ser marginalizado

O ex-atacante Mário Jardel, de 51 anos, lamentou não ter sido convidado pelo Porto (POR) para amistoso entre o time de lendas do clube português contra o Real Madrid (ESP), em partida a ser disputada neste sábado (23), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o brasileiro disse estar magoado com o clube português e não entender porque não foi convidado pelo clube para a realização deste evento.

Em entrevista ao periódico, Jardel desabafou: "Não fui convidado e não sei por quê. Fiquei muito triste, porque sou o único jogador deles na história com duas Chuteiras de Ouro. Sou uma história importante desse clube e fui afastado. Essa não é a forma de tratar ídolos que estão vivos", ressaltando ao Marca que tem dois filhos que nasceram na cidade do Porto, vivem no Porto e são torcedores do Porto. É por isso que ele sente falta do que aconteceu com seu pai hoje. "Ambos amam o clube, e eu também. Por isso fiquei magoado com esse episódio", completou o ex-atacante, que também declarou ter pedido ao vice-presidente do clube, e seu companheiro nos tempos de jogador, Vítor Baía, que intercedesse para que fosse convidado para o amistoso.

Perguntado pelo jornal se problemas com álcool e drogas interferiram no fato de não ter sido convidado para o amistoso, Jardel não acredita na hipótese: "Não acho que seja por isso e o Porto deve ser um clube que respeita a história, a sua história. Justamente por ser de onde venho, teria ajudado muito hoje no Bernabéu. Se eles realmente querem me ajudar com o que eu tinha, isso não é feito. A minha história no Porto vai além das drogas e da indisciplina que tive na minha vida passada fora do futebol. Ninguém é perfeito nesta vida", completou.

O ex-atacante portista também declarou estar se recuperando dos vícios e "vivendo cada dia como se fosse o último": "Estou feliz e bem fisicamente, a viver cada dia como se fosse o último. Cuido da minha saúde, vou ao psiquiatra, tenho acompanhamento, estou me curando do vício aos poucos. Mas o clube, nada, nem uma ligação para ver como eu estou. Agora sou um homem limpo, que valoriza a família e estou reconstruindo amizades. Pedi desculpas pelo que fiz e estou nesse processo".

Jardel começou no Vasco em 1992, mas ganhou projeção após passagem pelo Grêmio entre 1995 e 1996, onde foi bicampeão gaúcho e esteve no time que venceu a Copa Libertadores da América em 1995. Se transferiu para o Porto (POR), onde fez 130 gols em 125 jogos entre 1996 e 2000 pelos Dragões, venceu duas vezes a Chuteira de Ouro europeia, e foi tricampeão português. O atacante teve passagem marcante pelo Galatasaray (TUR) e pelo Sporting (POR), onde também foi campeão português. Encerrou sua carreira em 2011, no Rio Negro, do Amazonas.