Jardel lamenta ausência em jogo de lendas entre Real Madrid e Porto: "Não é assim que se deve tratar os ídolos"

Jardel não participou da vitória das lendas do Porto sobre as lendas do Real Madrid por 1 a 0, em jogo festivo disputado no Santiago Bernabéu, neste sábado. O ex-atacante revelou que estava esperando um convite e não entendeu o motivo de sua ausência.

"Não fui convidado e não sei o motivo. Fiquei muito triste, porque sou o único jogador da história do Porto com duas Chuteiras de Ouro. Sou importante na história do clube e me deixaram de lado. Não é assim que se deve tratar os ídolos", contou o brasileiro em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Jardel ainda falou que chegou a mandar mensagens para o ex-companheiro e agora vice-presidente do clube Vítor Baía. "Chamei o Vítor Baía várias vezes, mas fez pouco caso. Tenho uma boa relação com o clube e era uma partida que eu gostaria de ter jogado, porque faço muitos jogos solidários desse tipo".

O ex-Grêmio disse não acreditar que seus problemas com as drogas foram o motivo de sua ausência.

"Não creio que seja por isso. O Porto é um clube que respeita a história, sua história. Por vir de onde eu venho, teria ajudado muito no Bernabéu. Se de verdade querem me ajudar, isso não seria feito. A minha história com o Porto vai além das drogas e da indisciplina que tive na minha vida passada fora do futebol. Ninguém é perfeito nesta vida".

Jardel chegou ao Porto em 1996. Em 175 jogos com a camisa do clube português, marcou 168 gols. Foi tricampeão Português, bicampeão da Taça de Portugal e tetracampeão da Supertaça de Portugal.