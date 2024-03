Fórmula 1: onde assistir à corrida e detalhes do GP da Austrália

O GP da Austrália da Fórmula 1 acontece na madrugada deste domingo (24), à 1h (de Brasília), no circuito de Melbourne.

A corrida será transmitida exclusivamente pela Band (TV aberta).

Max Verstappen (Red Bull) chega com 100% de aproveitamento nas corridas até aqui. O holandês venceu as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, as duas primeira da temporada, e tem 51 pontos.

Sérgio Pérez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) fecham o top-3 da temporada. O mexicano vem na vice-liderança (36 pontos), enquanto o monegasco está em terceiro (28).

A corrida terá um piloto a menos na pista. Albon bateu forte no primeiro treino livre e seu carro não será reparado a tempo. A Williams definiu que ele assumirá o carro de Sargeant, que ficará fora da prova.

GP da Austrália de Fórmula 1

Data e horário: 24 de março de 2024, às 1h (de Brasília)

Local: Circuito de Melbourne, na Austrália

Onde assistir: Band (TV aberta)