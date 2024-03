'Foi ruim para Portuguesa e para Hérverton', diz Diogo, sobre queda da Lusa

O ex-atacante Diogo relembrou o 'Caso Héverton', que resultou no rebaixamento da Portuguesa para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013, dizendo que não é possível apontar apenas um culpado.

O que aconteceu

Diogo afirmou que, enquanto jogador, ele era avisado sobre suas suspensões, mas ponderou que é uma responsabilidade do atleta saber quando não pode ser escalado - como aconteceu com Héverton. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar na próxima segunda-feira (25).

O Héverton não jogou 60 minutos no campeonato inteiro. Ele mal jogava. Mas ele era muito querido no grupo. A gente já não disputava nada, o Grêmio também não precisava do resultado. Então, era um jogo para cumprir tabela. Então, [ele foi escalado] pensando que era fim de contrato dele, que ele podia ganhar mais minutos para buscar outro clube no outro ano - era normal isso.

É muito difícil buscar um culpado, aí as pessoas imaginam que aconteceu alguma coisa. Eu já fui expulso e depois teve julgamento. Aí, chegou para mim que eu não poderia jogar dois jogos ou três. Tem uma pessoa certa para fazer isso. Seria o advogado do clube. Não estou dizendo que foi culpa dele. Mas tem uma pessoa que cuida. Mas não custa nada o jogador talvez ver, a comissão técnica. Mas o clube tem uma pessoa que cuida disso.

Apesar de ver o caso Héverton como um catalisador para o declínio do clube, Diogo apontou que a Portuguesa já dava indícios em 2013 de que sofreria nos anos a seguir. O ex-atacante afirmou que o clube sofria com atrasos de salários e problemas de infraestrutura.

Eu subi [para o profissional da Portuguesa] em 2006 e joguei até 2008. Quando eu saí, a Portuguesa era de um jeito, e em 2013, quando eu voltei, estava completamente diferente. Já tinha problemas de salários atrasados, a infraestrutura do clube já não era boa como antes. Você via que a Portuguesa já estava dando passos largos para a situação de hoje. Mas isso [o 'Caso Héverton] para cair mais rápido do que ia acontecer.

