Endrick se torna o quarto jogador mais novo a fazer gol pela Seleção

O gol de Endrick na partida deste sábado (23), no amistoso da Seleção Brasileira em Wembley, não foi somente o tento que garantiu a vitória para o Brasil por 1 a 0 diante da Inglaterra. Foi um lance que fez história, com a seleção verde e amarela ganhando seu primeiro jogo no estádio desde 1995.

O lance fez com que Endrick, atacante do Palmeiras, se tornasse o quarto mais novo a marcar pela Seleção Brasileira em toda a história do time canarinho, com 17 anos e 246 dias de vida, ultrapassando a marca de Coutinho, que fez gol pela primeira vez em um jogo internacional com o Brasil com 17 anos e 323 dias em 1961, e deixando fora do top 5 o atacante Carvalho Leite, que marcou seu primeiro gol com a Seleção com 18 anos e 46 dias em 1930.

O jogador do time alviverde também esteve entre os cinco mais jovens a vestir a camisa do Brasil em sua estreia, em 16 de novembro de 2023, na derrota brasileira diante da Colômbia, por 2 a 1, em que o atacante entrou na segunda etapa da partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Veja a lista dos jogadores mais novos a marcar um gol pela Seleção:

Jogadores mais novos a fazer um gol pela Seleção Brasileira:

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957) Edu: 16 anos e 306 dias (1966) Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994) Endrick: 17 anos e 246 dias (2024) Coutinho: 17 anos e 323 dias (1961)

Além do recorde histórico na Seleção, sendo o quarto mais novo a marcar em toda a história, Endrick também fez a sua no Estádio de Wembley, casa da seleção inglesa e uma das "catedrais do futebol". Segundo o Opta Sports, com seus 17 anos e 246 dias, o atacante foi o jogador mais jovem da história a marcar um gol em Wembley.