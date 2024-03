Endrick lembra de gol em videogame após brilhar em vitória do Brasil

O atacante Endrick recordou um gol que fez no videogame após brilhar no amistoso do Brasil contra a Inglaterra.

O que aconteceu

Autor do gol da vitória, a joia palmeirense contou uma curiosidade: ele já havia marcado em Wembley, mas no videogame. O atacante disse que, no modo carreira de jogador, também fez seu primeiro gol pela seleção brasileira no histórico estádio inglês, que foi palco da partida.

Endrick destacou a "sensação única" com o feito na partida. Ele se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pelo escrete canarinho, em dia que marca os 20 anos da estreia de Ronaldo Fenômeno pela seleção, em 23/03/1994.

Não vou mentir, estava só pensando no gol, sensação única. Fato curioso, jogava videogame na seleção pelo modo carreira jogador, fiz o primeiro jogo aqui em Wembley, também fiz gol, isso veio na minha cabeça. Não conseguia mais pensar no jogo, isso prejudicou um pouco [no fim] mas é uma memória única, não tenho o que descrever. Muito feliz, não sou muito de chorar, estou segurando, muito feliz. Endrick, à TV Globo.