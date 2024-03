Em retorno ao Santos, Pituca é destaque no meio e faz bom início de temporada; veja números

O Santos reformulou boa parte de seu elenco para a temporada de 2024. A nova gestão de Marcelo Teixeira concretizou um retorno que animou a torcida. Diego Pituca voltou ao Peixe para ajudar o clube neste processo de reconstrução e assinou vínculo até o fim de 2027.

Pituca chegou ao clube com status de titular e assumiu a vaga deixada por Jean Lucas, que rumou ao Bahia. O volante rapidamente se tornou peça de confiança do técnico Fábio Carille e assumiu uma posição de destaque no Alvinegro Praiano neste início de temporada.

O atleta esteve em campo em 12 dos 13 jogos disputados pelo Santos neste 2024. Pituca acumula 1047 minutos jogados e é o quarto jogador do elenco com maior minutagem, atrás apenas de João Paulo, Gil e sua dupla na volância João Schmidt.

De acordo com dados do Sofascore, o volante é o líder da equipe em bolas recuperadas neste começo de ano, com 65 roubadas de bola. O jogador também se destaca por sua qualidade no passe: tem média de 88% de precisão em passes e de 69% em lançamentos longos.

Também conforme a plataforma de estatísticas, Pituca tem tido sucesso em sair jogando, com taxa de 75% de acerto em dribles e um mapa de calor bastante movimentado. Defensivamente, ainda não sai atrás - realizou 23 desarmes e sofreu 17 faltas nos jogos que disputou.

O jogador também balançou as redes uma vez nesta temporada. Fez o único gol da equipe na derrota de 2 a 1 para o Novorizontino na Vila Belmiro. Em termos de assistências, ainda busca seu primeiro passe para gol nesta temporada.

Diego Pituca faz sua segunda passagem pelo Santos. Jogou na equipe pela primeira vez de 2017 ao fim de 2020, quando deixou o futebol brasileiro para atuar no Kashima Antlers-JAP. Em seus primeiros anos de clube, se identificou rapidamente com a torcida.

O capitão santista já completou, no total, 163 jogos com a camisa do time da Baixada Santista, sendo que marcou nove gols e distribuiu oito assistências. Agora, vai em busca de novas marcas e do sonho de conquistar seu primeiro título com a equipe.

Com Pituca à disposição, o Santos volta a campo nesta quarta-feira (27) para um compromisso decisivo. Pela semifinal do Paulistão, o Peixe encara o Red Bull Bragantino, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians na Capital paulista.