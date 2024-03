Em final de contrato, Matheus Araújo perde espaço no Corinthians

O jovem Matheus Araújo vive situação complicada no Corinthians. Com contrato válido apenas até o final do ano, o meia perdeu espaço na rotação da equipe, especialmente desde a chegada do técnico António Oliveira.

Na temporada atual, Araújo disputou seis jogos, sendo três como titular. O atleta só iniciou jogando com Mano Menezes, logo no começo do Estadual. Até no empate em 0 a 0 do Corinthians com o Água Santa pela última rodada do Paulistão, quando António optou por mandar a campo um time alternativo, Matheus entrou na segunda etapa.

A pouca utilização do jogador pode interferir diretamente no seu futuro. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, inicialmente, o estafe do atleta e a diretoria do Corinthians acordaram que seu contrato seria renovado logo após o Estadual, o que ainda não ocorreu. O jovem recebeu sondagens do futebol brasileiro ao final de 2023, mas optou por seguir no Timão, pois acreditava que teria mais oportunidades.

Matheus terminou a temporada passada em alta, com bom rendimento nos minutos que tinha à disposição. Formado na base, o garoto se fixou no profissional após a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 e nunca se firmou de fato na equipe titular, apesar de algumas oportunidades.

Ao todo, pelo time de cima, Matheus Araújo possui 39 jogos (11 como titular), com dois gols anotados. Desde a base, o jogador se destaca pela versatilidade, podendo atuar como segundo volante ou como meia avançado.