Em 2024, Lucas Moura lidera São Paulo em participações em gols

Protagonista desde que retornou, Lucas Moura é um dos que manteve o desempenho mesmo no momento abaixo do esperado do São Paulo. Em 2024, ele lidera o Tricolor em participações em gols.

No total, foram seis vezes que o meia-atacante ajudou a equipe a balançar as redes. Calleri (5), Luciano (3), Ferreirinha (3) e Wellington Rato (3) completam os cinco melhores do time do Morumbis.

Em sete jogos, Lucas marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Por conta de problemas físicos, o jogador, de 31 anos, foi desfalque em sete duelos, incluindo a final da Supercopa do Brasil.

Fundamental na conquista da Copa do Brasil, o meia-atacante entrou em campo por 37 vezes, com cinco gols marcados. O jogo mais emblemático na segunda passagem foi a vitória na volta contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, por 2 a 0, contando com um gol dele na casa são-paulina.

Eliminado do Paulista, o São Paulo de Lucas mira a estreia na Libertadores contra o Talleres às 21h (de Brasília) do próximo dia 4, na Argentina. O Grupo B ainda conta com Barcelona (Equador) e Cobresal (Chile).