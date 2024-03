E o Messias? Zagueiro acumula poucas chances com Carille e vê Jair acirrar briga por espaço no Santos

O elenco do Santos passou por uma reformulação praticamente completa para 2024. Com o primeiro rebaixamento da história do clube, a diretoria precisou reprogramar a rota que o clube estava seguindo. Além de ter trazido 15 reforços, renovou com certos atletas e acertou a permanência de outros com redução salarial.

Um dos jogadores que aceitou permanecer no Peixe para esta temporada, mesmo com um salário mais baixo, foi Messias. O zagueiro, assim como Tomás Rincón, João Paulo e Furch, se adequou à política salarial que foi implantada pela gestão do atual presidente Marcelo Teixeira.

No entanto, apesar de ter aceitado ficar no Santos, o zagueiro não vem sendo utilizado pelo técnico Fábio Carille neste início de temporada. Além disso, pode perder ainda mais espaço com a ascensão do jovem Jair, que tem ganhado espaço e demonstrado um bom futebol.

Messias chegou ao Alvinegro Praiano no ano passado, quando foi contratado junto ao Ceará. Na última temporada, foi peça importante da equipe: entrou em campo em 43 dos 62 jogos do time e balançou as redes três vezes.

Neste início de ano, porém, disputou apenas uma partida e perdeu espaço com Carille. O zagueiro foi titular no confronto diante do Mirassol no lugar de Joaquim e formou a dupla de zaga ao lado de Gil. O atleta, contudo, não teve um bom desempenho e ainda viu o Peixe sofrer o empate em 2 a 2 no fim do jogo.

Messias não aproveitou a única chance que teve como titular. Apesar de ter colocado uma bola na trave, não conseguiu cortar o cruzamento no primeiro gol do Mirassol, não ganhou nenhum duelo pelo chão e também perdeu a posse de bola seis vezes, segundo o Sofascore.

Depois do duelo em Mirassol, o zagueiro não recebeu mais chances no Santos. Isso pode ter acontecido por dois fatores: a importante permanência de Joaquim e a rápida adaptação de Gil ao clube, com ambos formando a zaga titular; e a possível consolidação de Jair como reserva imediato da dupla.

O zagueiro de 18 anos foi mais um que decidiu ficar para a temporada de 2024, e a decisão de permanecer tem se provado acertada. Embora tenha menos minutos em campo, o defensor foi utilizado mais vezes por Carille do que Messias neste início de ano.

O Menino da Vila fez sua estreia na temporada contra a Inter de Limeira, na Vila Belmiro lotada, pela 12ª rodada do Paulistão. Jair entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Joaquim. O garoto teve atuação segura e não comprometeu.

Depois, o jovem zagueiro voltou a ganhar chances novamente no duelo decisivo das quartas de final contra a Portuguesa. Mais uma vez, saiu do banco na etapa final, aos 14 minutos, para substituir o camisa 6, e seguiu provando seu valor.

Foi no embate contra a Lusa que Jair chamou ainda mais atenção: acertou 100% dos passes que tentou e ganhou todos os duelos que disputou, seja pelo chão ou pelo ar. O jovem ainda chamou a responsabilidade e converteu o ultimo pênalti, confirmando assim a classificação do Santos.

Com Jair, Joaquim, Gil e Messias à disposição, fica a cargo de Carille decidir quem será titular na semifinal do Paulistão. Em busca de uma vaga na decisão, o Santos encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.