Dorival vibra com vitória em estreia na Seleção, mas pede paciência: "Vão ter altos e baixos"

Dorival Júnior estreou no comando da Seleção Brasileira com uma vitória de 1 a 0 sobre a Inglaterra, em amistoso disputado em Wembley. O comandante aprovou a atuação do Brasil, mas adotou cautela. Na sua visão, ainda há muito para corrigir e evoluir.

"Realmente é um momento especial, sim. Poucas foram as vezes que a Seleção, estando em campos ingleses, venceu. Isso tem que ter um significado pelo momento e condições que estávamos. É apenas um início de trabalho. Temos que fazer muito ainda. Temos que corrigir coisas importantes e buscar um equilíbrio maior da equipe. Tivemos cinco períodos de treinos, mas a dedicação e comprometimento da equipe nos mostram um caminho muito importante. Espero que possamos repetir isso nas partidas", disse.

"Não podemos deixar de ter a entrega que tivemos hoje. Foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que vimos em relação a uma seleção completamente modificada. Diversos jogadores estreando e dando uma resposta positiva. Espero que seja um início de algo maior", ampliou.

"Para mim, o equilíbrio de uma equipe faz com que você alcance resultados, sofra pouco e possa criar situações. O Brasil teve um equilíbrio muito grande. Prefiro destacar o todo, o trabalho da equipe. Não é o suficiente. Peço paciência e que não nos iludamos com esse resultado. Vão ter altos e baixos. Ninguém queima etapas, temos que ter tranquilidade para ver se repetiremos essa boa atuação daqui a três dias e, aí sim, ganhar um pouco mais de corpo. É diferente de clube e eu também tenho que me adaptar", completou.

A Amarelinha encerrou um jejum de seis meses sem vencer um compromisso. O último êxito da equipe havia sido no dia 12 de setembro de 2023, quando superou o Peru por 1 a 0. Desde então, eram três derrotas e um empate.

"O principal é que podemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha abalada. Não por culpa de ninguém. É natural que você deixe de ter resultados, em clubes e seleções. Precisamos acreditar, pela capacidade que nós temos. Me surpreendi como os jogadores chegaram para o primeiro treino. Impressionante. A qualidade do desenvolvimento do grupo, o nível, isso acelerou um pouco esse processo", analisou.

"Temos que ter calma, é um começo. Enfrentamos uma das melhores equipes do futebol mundial, com um padrão e consistência, com jogadores incisivos, e mesmo assim tivemos uma série de coisas esportivas ao longo dos 90 minutos. Não vamos abrir mão de atacar nunca. Não podemos perder essa essência. Espero que a gente continue assim, passo a passo. É apena uma partida", completou.

Dorival também valorizou a aparição de novos jogadores para a Seleção Brasileira. Na escalação titular, ele promoveu a estreia de cinco atletas.

Vale lembrar que o técnico precisou fazer cinco cortes para essa data Fifa. O goleiro Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli foram vetados por lesão.

"É apenas um início, muitas coisas vão acontecer. Tive vários atletas cortados, mas deu chance para outros aparecerem. Isso pode ter sido o maior ganho. Temos um contexto um pouco mais de atletas que podem estar na seleção. Confio muito nesses garotos. Espero ainda muito mais dessa equipe, mas demos uma amostra do que podemos fazer daqui para frente. Espero que com o tempo encontraremos um caminho ainda melhor", contou.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, quando encara a Espanha. O amistoso está marcado para às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri.

"Teremos um jogo muito difícil na terça, eles vão ter um descanso maior. Precisamos repensar uma escalação para o jogo seguinte. Avaliar o elenco por completo e buscar com treinamentos e repetições uma condição de tentar manter esse ritmo que apresentamos", finalizou Dorival.