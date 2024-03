Dorival cita preparação de jovens na Seleção e destaca protagonismo de Endrick em título brasileiro do Palmeiras

O atacante Endrick, de 17 anos, é um dos jogadores que estará à disposição do técnico Dorival Júnior para o amistoso contra a Inglaterra. O treinador da Seleção Brasileira comentou a preparação dos jovens atletas que estão na delegação e citou, especialmente o atacante do Palmeiras.

"A grande maioria deles vestem as camisas dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial. Mesmo o mais jovem tem histórico muito interessante. Acabou de ser campeão brasileiro e como protagonista, chamando a atenção e assumindo a responsabilidade que teoricamente deveria ser dos mais velhos. Um jogador desse nível já se sente preparado para estar aqui e se está aqui tem capacidade e muitas qualidades. Com tempo, insistência, repetição, encontraremos a melhor formação possível", declarou Dorival.

Como comentado por Dorival, Endrick foi protagonista da arrancada do Palmeiras até a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador assumiu a titularidade na reta final da competição, já em outubro. Ele foi o principal nome da virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, marcando dois gols, em jogo que marcou a volta do Verdão para a briga pelo título.

Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 e se apresenta ao time espanhol em julho de 2024, quando completa 18 anos. Antes de mudar de clube, o camisa 9 do Verdão ainda terá chance de conquistar o Campeonato Paulista. O verdão é semifinalista e disputa vaga na decisão contra o Novorizontino, em duelo que acontece na próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Desde que subiu ao time profissional no final de 2022 e conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e um Campeonato Paulista (2023).

A Seleção Brasileira tem compromisso marcado contra a Inglaterra, neste sábado, às 16 horas, no Estádio de Wembley. Depois, o Brasil enfrenta a Espanha, em Madrid, na terça-feira.