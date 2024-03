Costa Rica bate Honduras e completa grupo do Brasil na Copa América; veja

A Costa Rica se classificou hoje na repescagem e completou o grupo do Brasil na Copa América.

O que aconteceu

A seleção costa-riquenha venceu Honduras por 3 a 1. A partida foi válida pelos playoffs da Liga das Nações da Concacaf.

O triunfo confirmou a presença da Costa Rica no Grupo D da Copa América, o do Brasil. Colômbia e Paraguai completam a chave.

A estreia é justamente contra a seleção brasileira, em 24 de junho, no SoFi Stadium. O torneio será realizado em 14 estádios espalhados pelos EUA e vai até o dia 14 de julho.

O Canadá também se classificou e caiu no Grupo A, junto da Argentina. Os outros dois adversários serão o Chile e o Peru.

Veja os grupos

Grupo A: Argentina, Peru, Chile e Canadá

Grupo B: México, Equador, Venezuela e Jamaica

Grupo C: EUA, Uruguai, Panamá e Bolívia

Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica

Como funciona a Copa América 2024

O evento reúne 16 seleções: dez da Conmebol e seis da Concacaf.

Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final, que serão disputadas entre os dias 4 a 6 de julho.

Os sobreviventes se classificam para as semifinais, que definirão os finalistas. A grande decisão está prevista para o dia 14 de julho, em Miami.

A Argentina é a atual campeã da Copa América. Em 2021, a seleção de Messi e companhia bateu o Brasil dentro do Maracanã e faturou seu 15° título do torneio, empatando com o Uruguai. O Brasil, com nove títulos, conquistou o torneio pela última vez em 2019.