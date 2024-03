Corinthians confirma amistoso contra o Londrina, em Cascavel, na próxima quarta-feira

O Corinthians confirmou que realizará um amistoso contra o Londrina na próxima quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel-PR. Segundo o clube, as informações sobre as vendas dos ingressos serão confirmadas em breve.

Como forma de preparação para a partida amistosa e outras competições da temporada, o elenco finalizou a semana de treinos, sob o comando de António Oliveira, na manhã deste sábado. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians) Os jogadores iniciaram as atividades na parte interna do CT, com ativações na academia. Na sequência, todos foram ao campo 2 para realizar o aquecimento sob orientação da equipe de preparação física. Por fim, no campo 3, foi organizado um treino coletivo comandado pelo técnico António Oliveira, encerrando assim as atividades da semana. O Corinthians retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira, e dará continuidade nas atividades preparatórias para a temporada. No dia 2 de abril (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), a equipe faz sua estreia na CONMEBOL Sudamericana, contra o Racing-URU, em Montevidéu, no Uruguai, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental.