Confira o aproveitamento dos times da Série A dentro de casa em 2024

Ainda sem o pontapé inicial da Série A do Campeonato Brasileiro, as 20 equipes que compõem a primeira divisão disputam seus estaduais.

Segundo o Sofascore, a única equipe 100% até aqui como mandante é o Internacional, que venceu todos os seis jogos disputados dentro do Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. Já em segundo vem o Vitória, com 92% e, empatados em terceiro com 90%, Atlético-GO, Flamengo, Grêmio e Palmeiras.

Aproveitamento como mandante dos times da Série A em 2024: 100% - INT

92% - VIT

90% - ACG | FLA | GRÊ | PAL

89% - BAH

88% - CRI

81% - CAP

75% - VAS

74% - BOT

71% - FOR

67% - CAM | CRU | CUI | FLU | JUV

57% - SÃO

50% - COR

48% - RBB Como o seu time está se saindo? ?? pic.twitter.com/OXfHfsRzOh ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 22, 2024

Já São Paulo e Corinthians aparecem em antepenúltimo e penúltimo, com 57% e 50%, respectivamente.

A equipe do Morumbis soma três vitórias, três empates e uma derrota no tempo normal, já que apesar da igualdade no placar diante do Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista, o time foi eliminado nos pênaltis.

Por outro lado, o Corinthians, que não avançou ao mata-mata, soma três triunfos e três derrotas dentro da Neo Química Arena.