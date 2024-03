Com direito a pênalti perdido, Irlanda e Bélgica empatam sem gols

Na tarde deste sábado, Irlanda e Bélgica empataram sem gols em amistoso realizado no Aviva Stadium, em Dublin.

As duas equipes ainda possuem mais um compromisso internacional nesta data Fifa de março. Neste mesmo estádio, a Irlanda receberá a Suíça na próxima terça-feira. Também na terça a Bélgica visitará Wembley para encarar a Inglaterra. Ambos os jogos serão às 16h45 (de Brasília).

O jogo

Aos 27 minutos do primeiro tempo, a equipe da casa teve um pênalti ao seu favor. Evan Ferguson, atleta promissor do Brighton, foi para a cobrança e parou nas luvas do goleiro Sels. Com isso, o primeiro tempo terminou sem gols.

A segunda etapa foi bem movimentada, com 13 chutes no total, mas poucas chances foram verdadeiramente perigosas. O jogo terminou com o mesmo placar que começou. Agora as equipes irão se preparar para o segundo amistoso.