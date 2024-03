Com câncer terminal, Sven-Goran Eriksson realiza sonho de treinar o Liverpool

Neste sábado (23), o estádio de Anfield recebeu um jogo comemorativo entre as lendas de Liverpool e Ajax. Apesar de diversos craques estarem em campo, como Gerrard e Fernando Torres, o maior protagonista estava fora das quatro linhas: o técnico Sven-Goran Eriksson.

O que aconteceu

O sueco revelou em janeiro que tem, na melhor das hipóteses, mais um ano de vida devido a um câncer terminal. Sven-Goran Eriksson, que chegou a comandar a seleção inglesa, sempre teve o sonho de treinar o Liverpool, algo que jamais aconteceu.

Comovido com a declaração, os Reds decidiram proporcionar esse momento ao treinador neste sábado. A partida contou com quase 60 mil pessoas nas arquibancadas.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ?? pic.twitter.com/632Y9uiJQY ? Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

O jogo tinha como objetivo arrecadar doações de produtos sanitários e alimentos, como cereais, leite, chocolates e chás. Dentro de campo as lendas do Liverpool bateram os ídolos do Ajax por 4 a 2.

Hoje com 76 anos, Sven-Goran Eriksson chamou atenção no futebol europeu ao conquistar a Liga Europa em 1982 com o Goteborg. A partir daí ele acumulou passagens por Benfica, Roma, Sampdoria e Lazio, sempre colecionando títulos de relevância, antes de assumir a seleção inglesa, que comandou nas Copas do Mundo de 2002 e 2006.

Após deixar a seleção inglesa, a carreira de Sven-Goran Eriksson não teve mais o mesmo glamour. O treinador sueco chegou a comandar o Manchester City em 2007/08, as seleções mexicana, marfinense e filipina e o Leicester City, além dos clubes chineses Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzhen.