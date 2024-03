Dorival prega pés no chão na seleção e não esconde entusiasmo com Endrick

O técnico Dorival Junior evitou empolgação com sua estreia, mas exaltou o jovem Endrick após a vitória na seleção sobre a Inglaterra.

O que aconteceu

Dorival destacou a atuação do Brasil, mas pediu paciência com seu início na seleção. O treinador destacou que só teve cinco treinos até agora e que o time ainda tem que buscar equilíbrio, apesar da boa atuação em Wembley.

Ele também disse que a joia palmeirense será "uma das grandes sensações" do futebol mundial. Endrick entrou no decorrer do segundo tempo e fez o gol da partida.

Não podemos perder o principal, é apenas um início de trabalho, não pode ser um balizador desse momento. Ter consciência de que o trabalho é apenas inicial, coisas importantes a corrigir e buscar um melhor equilíbrio da partida. Tivemos apenas cinco períodos de treino para um jogo de tamanha importância. Mas a entrega, o comprometimento, nos mostra um caminho importante, espero poder repetir em todas as partidas.

Defendo que tenhamos paciência nesse momento, que não nos iludamos com o resultado inicial, continuar trabalhando com intensidade. Vamos ver se repetimos a atuação e ganhamos um pouco mais de corpo. É um processo um pouco diferente de clubes, próprio treinador tem que entender isso.

O tempo vai mostrar quem poderá vir a ser esse garoto. Acredito que, se não mudar essa postura até então, com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade com garoto ainda jovem, praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a formação. Podem esperar, fatalmente será uma das grandes sensações. Vamos aguardar e dar tempo para se completar como profissional. É um jogador protagonista em sua equipe, tem algo diferenciado com tão pouca idade. Dorival Jr, em coletiva

O que mais Dorival Jr disse

Richarlison no banco: "Não entraria com Richarlison, que fez um esforço descomunal para entrar em campo, mas que vem com processo natural de recuperação. Estamos tendo todo cuidado possível com ele para não agravar a situação. Está trabalhando aos poucos para retomar melhor condição, é processo um pouco moroso ainda. Richarlison estava descartado inicialmente para esse jogo, para a próxima partida vamos repensar tudo isso, vai depender da evolução dele".

Caras novas na seleção: "Volto a pontuar que é apenas um início. Tivemos vários atletas fora, mas oportunidades de alguns outros aparecerem. Isso talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento, mostrar que temos um contexto maior de atletas que podem vestir a camisa de sua seleção. Confio muito nos garotos, espero ainda muito mais, espero que com o tempo e sequência, encontremos um caminho ainda melhor para voltar a atuar protagonizando a maioria dos jogos".

Mudanças no segundo tempo: "Rodrygo foi fundamental, assim como Bruno fez um excelente jogo, mas mesmo assim alteramos para ganhar força de combate. Quando isso aconteceu, tivemos uma puxada mais forte, neutralizamos possibilidade da Inglaterra por dentro."

Triunfo em Londres: "É um momento especial. Acho que poucas foram as vezes que a seleção, estando em campos ingleses, acabou vencendo. Isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos. (...) Resultados às vezes fogem de contexto, mas não podemos deixar de ter a entrega que tivemos hoje. Foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho que vimos em uma seleção completamente modificada, com vários estreantes, e dando resposta positiva".

Resgate da confiança: "Pudemos resgatar um pouco dessa confiança que vinha sendo abalada ao longos nos últimos tempos, e não por culpa de ninguém. Natural que em determinado momento deixe de ter alguns resultados, acontece em clubes e em seleções, o que precisamos é acreditar na capacidade que temos".

Próximo jogo: "Temos que ter calma, tudo no início, temos um jogo dificílimo daqui a três dias [contra a Espanha]. Adversário jogou ontem, com 24h a mais de descanso. Por isso temos que repensar uma escalação para o jogo seguinte, avaliar por completo o elenco, continuar a buscar nos treinos uma condição que nos dê e facilite a quem for a campo para que possa tentar entrar e manter esse ritmo".

Vitória maiúscula: "Muito feliz porque enfrentamos uma das seleções melhores ranqueadas, que já tem uma consistência e padrão muito bem definidos, jogadores de alto nível no meio e no ataque, incisivos. E, mesmo assim, tivemos uma série de coisas positivas nos 90 minutos. Não vamos abrir mão de atacar nunca, essência do futebol brasileiro".

Trabalho nos bastidores: "[Destacar] Presidente Leila, que aqui está, veio com chefe de delegação e está participando ativamente do dia a dia da seleção. Teve compromisso na Conmebol e no dia seguinte estava aqui, integrada no trabalho. Vinda do Rodrigo [Caetano], veio a corrigir e completar um grupo que tentará fazer o máximo pela nossa seleção".

Convocações: "Não queremos desfalcar a maioria dos nossos clubes [brasileiros], pensamos muito nisso. Evitamos tirar jogadores ao mesmo tempo de uma equipe. Pensamos em dar oportunidades a jogadores que eu ainda não conhecia. Alguém ter ficado para uma 2ª ou talvez 3ª lista, como Bremer, para mim não tem problema nenhum, pode chegar e estar entrando de titular. Temos que deixar caro: todos são convocáveis. Naturalmente, perdendo um ou outro, tem que ter uma substituição".

Situação de Murilo: "Íamos começar com Murilo, percebemos alguma coisa, estamos entando corrigir, daqui a pouco vai estar em campo. São coisas específicas que fazem que um nome ou outro fique fora de uma lista inicial, mas não significa que não pode chegar depois e ser titular".