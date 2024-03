Casares parabeniza Dorival Jr. e Pablo Maia por estreias na Seleção

Neste sábado, o técnico Dorival Jr. e o volante Pablo Maia começaram com o pé direito as suas trajetórias na Seleção Brasileira, vencendo a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Presidente do São Paulo, Júlio Casares parabenizou a dupla em publicação no Instagram.

"Parabéns, Dorival Jr. pela ótima estreia e pela organização do time. A seleção brasileira foi muito bem. Muito feliz por você e pelos membros da comissão técnica que também nos ajudaram muito em 2023!", escreveu.

"Parabéns, Pablo Maia. DIA HISTÓRICO para todos nós! É é é seleção!!!", publicou sobre o volante cria de Cotia.

Um dos motivos para o comandante ter chegado ao cargo foi o trabalho à frente do Tricolor. Na segunda passagem, foram 54 jogos, com 23 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 54,3%, levantando a Copa do Brasil.

Pablo Maia, por sua vez, foi uma das peças fundamentais para a conquista da Copa do Brasil. Aos 22 anos, ele entrou em campo por 131 vezes, com sete gols e três assistências.

O Brasil fecha a rodada de amistosos nesta data Fifa com o confronto contra a Espanha às 17h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu.