Canadá vence Trinidade e Tobago e garante vaga na fase de grupos da Copa América

Neste sábado, a seleção do Canadá derrotou Trinidade e Tobago por 2 a 0, no Toyota Stadium, no Texas, EUA, e assegurou seu lugar na Copa América. A equipe vai integrar o grupo A da competição, que conta com Argentina, Peru e Chile.

Cyle Larin e Jacob Shaffelburg foram os autores dos gols do Canadá. O primeiro foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, em uma finalização colocada de Larin. Somente aos 46 minutos da etapa complementar os canadenses ampliaram com Shaffelburg, que recebeu sozinho dentro da área e assegurou a classificação canadense.

Com a vaga na Copa América conquistada, o Canadá vai participar do torneio pela primeira vez em sua história.

Okay FORREAL this time. WE'VE QUALIFIED FOR COPA AMÉRICA!!!! Had our locations wrong, didn't want you all showing up to the wrong stadium ? pic.twitter.com/N69ESLSJim ? CANMNT (@CANMNT_Official) March 23, 2024

O time da América do Norte estreia na competição contra a Argentina, atual campeã, no dia 20 de junho, às 21h (de Brasília). O segundo jogo é contra o Peru no dia 25, às 19h. Na última rodada da fase de grupos, o Canadá encara o Chile no dia 29, às 21h.

O grupo B, do Brasil, ainda tem uma vaga em aberto. Costa Rica e Honduras definem o último classificado.

Seis seleções da CONCACAF vão disputar a próxima edição da Copa América. EUA, México, Panáma e Jamaica conquistaram suas vagas através da Liga das Nações. As duas últimas são definidas na repescagem.

A competição, sediada nos EUA, vai ser disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho.