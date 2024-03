Botafogo dá sequência ao check-in para estreia na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo deu sequência neste sábado ao check-in para os seus sócios-torcedores, os membros do Camisa 7, para a estreia na fase de grupos na Copa Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Junior Barranquilla, da Colômbia, no dia 3 de abril, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Vale destacar que a venda para o público em geral acontecerá apenas no próximo sábado, dia 30 de abril. Isso de forma online. Já na bilheteria os ingressos serão vendidos somente a partir de 31 de março.

A expectativa é de casa cheia, com mais de 40 mil ingressos vendidos. A ordem de abertura de ingressos está sendo a seguinte: Plano Glorioso (22/03 - 10h); Plano Alvinegro (23/03 - 10h); Plano Preto (24/03 - 10h); Plano Branco (25/03 - 10h); Público Geral - Online (30/03 - 10h); Venda física (31/03 - 9h).

PARTIU FASE DE GRUPOS DA CONMEBOL LIBERTADORES! ?? Camisa 7 do plano Glorioso já pode garantir ingresso para a partida do dia 3 de abril contra o Junior Barranquilla. ?7?? #VamosBOTAFOGO Entradas à venda em https://t.co/VmMNMgR0SQ pic.twitter.com/YP3Ht37oTX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2024

Abaixo as informações divulgadas pelo clube:

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso



Abertura dos portões: 17h

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior e Oeste Superior A e B e Norte (Botafogo)

VALORES DOS INGRESSOS

Setor Leste Inferior

Inteira: R$200 / Meia R$100

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro Off Rio - R$40



Plano Preto - R$80



Plano Branco - R$100

Setor Leste Superior

Inteira: R$90 / Meia: R$45

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro Off Rio - R$18



Plano Preto - R$36



Plano Branco - R$40

Setor Oeste Inferior

Inteira: R$200 / Meia: R$100

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro Off Rio - R$40



Plano Preto - R$80



Plano Branco - R$100

Setor Oeste Superior A e B

Inteira: R$100 / Meia: R$50

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro Off Rio - R$20



Plano Preto - R$40



Plano Branco - R$50

Setor Norte

Inteira: R$60 / Meia: R$30

CAMISA 7

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro Off Rio - R$12



Plano Preto - R$24



Plano Branco - R$30

ÁREAS PREMIUM (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

O Estádio Nilton Santos dispõe de espaços premium para você aproveitar com amigos e família: o Camarote Firezone e a Star Arena Kids. Os novos camarotes oferecem serviços diferenciados como open bar, open food, recreação para a criançada, shows ao vivo e muito mais opções de entretenimento.

Saiba mais informações em:



Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br



Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo

PONTO DE VENDA FÍSICA

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Domingo (31/03): 9h às 17h



Segunda-feira (01/04): 9h às 17h



Terça-feira (02/04): 9h às 17h

General Severiano

Domingo (31/03): 9h às 17h



Segunda-feira (01/04): 9h às 17h



Terça-feira (02/04): 9h às 17h

IMPORTANTE: A comercialização de ingressos no dia da partida será somente online.

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e General Severiano, a partir das 9h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

Importante: Os setores com acessibilidade destinados aos Portadores de Necessidades Especiais e seus acompanhantes são apenas os setores pertencentes ao anel inferior do Estádio Nilton Santos.

MEIA-ENTRADA

Obrigatório documento que comprova benefício. Documento oficial com foto no momento da compra e no momento do acesso ao Estádio. (Limitado a 40% da carga de ingressos vendáveis.)

ESTACIONAMENTO NORTE 1 (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. Sócios possuem direito a desconto. O fechamento se dará 1 hora após o término da partida.

A venda antecipada pelo aplicativo da Ingresse vai até 4 horas antes da partida.

Glorioso - R$30 (Antecipado ou na hora)



Outros planos - Antecipado - R$40 / Na hora - R$50



Não sócios - Antecipado - R$60 / Na hora - R$70