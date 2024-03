Beraldo recebe elogios de jornal espanhol: 'Futuro defensivo do Brasil'

Aos 20 anos, Beraldo fez sua estreia com a seleção brasileira principal, se destacou contra a Inglaterra e recebeu elogios de jornal espanhol.

O que aconteceu

Sólido durante toda a vitória do Brasil contra a Inglaterra, Lucas Beraldo estreou e não tomou gol ao lado dos defensores brasileiros. A atuação do jovem zagueiro impressionou a imprensa internacional.

O jornal "AS", da Espanha", classificou Beraldo como o "futuro defensivo do Brasil". A publicação ainda elogiou as primeiras impressões deixadas pelo defensor com a camisa do PSG.

"Ele tem o futuro da defesa nas mãos", elogiou o periódico espanhol. Beraldo esteve ao lado de Fabrício Bruno na zaga do Brasil e se destacou também com Danilo e Wendell nas laterais.