Avaí fica no empate com o Brusque e é eliminado na semifinal do Campeonato Catarinense

O Avaí recebeu o Brusque, neste sábado, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Catarinense, e, com o empate em 2 a 2 neste sábado, deu adeus ao Estadual, já que o Brusque havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0.

O placar agregado de 4 a 2 levou o Brusque para a final do Campeonato Catarinense pelo terceiro ano seguido. Em 2022 o time foi campeão nos pênaltis contra o Camboriú. Já no ano passado ficou com o vice-campeonato ao perder para o Criciúma.

A outra semifinal, entre Barra e Criciúma, acontece neste domingo, às 18h (de Brasília), no Heriberto Hulse. O Barra venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

O Avaí volta a campo apenas no dia 20 de abril, quando estreia na Série B do Campeonato Brasileiro visitando o Operário-PR, às 15h. O Brusque, por sua vez, espera a definição de seu adversário na final do Catarinense. A partida de ida acontece no próximo sábado, às 16h30.

Os donos da casa conseguiram abrir o placar com apenas 20 segundos de jogo. Pedrinho bateu de fora da área no ângulo e marcou um golaço. Aos 43 minutos, o Brusque empatou com Alex Ruan, que aproveito uma bola dividida e bateu de primeira para anotar um belo gol.

O segundo tempo começou movimentado. Aos oito minutos, o Avaí teve um pênalti ao seu favor, mas Poveda desperdiçou a cobrança. Seis minutos depois, em mais uma penalidade máxima, Poveda converteu e recolocou o Avaí na frente do placar.

O Brusque empatou novamente aos 26 minutos. Guilherme Queiróz aproveitou o rebote do goleiro e garantiu os visitantes na final do Estadual.

Aos 37 minutos, William Maranhão tomou cartão vermelho por conta de uma cotovelada e deixou o Avaí com um a menos na reta final da partida.