Atacante jamaicana se torna a maior artilheira do Manchester City feminino

Na manhã deste sábado o Manchester City feminino venceu o derby local contra o Manchester United, por 3 a 1, no Etihad Stadium, e abriu três pontos de vantagem na liderança da WSL, a liga inglesa de futebol feminino. Com o gol marcado no primeiro minuto da segunda etapa, Khadija Shaw se tornou a maior artilheira da história do clube.

A centroavante de 27 anos chegou ao 68º gol vestindo a camisa azul. A jamaicana chegou ao clube em julho de 2021, vindo do Bordeaux, da França.

Com esse gol, Shaw ultrapassou a marca de Georgia Stanway, que anotou 67 gols entre 2015 e 2022, antes de se transferir para o Bayern de Munique. Na lista de artilharia geral, entre homens e mulheres, Shaw está na 18ª posição. Ela está a frente de lendas do clube azul, como Gundogan e Bernardo Silva.

A partida deste sábado contou com mais de 40 mil pessoas no Etihad Stadium, incluindo a treinadora da seleção inglesa, Sarina Wiegman. Essa foi a 11ª vitória consecutiva do Manchester City na WSL, vencendo todos os seis duelos contra equipes do Big Six: Manchester United (duas vezes), Tottenham (duas vezes), Chelsea e Liverpool.

O Manchester City caminha a passos largos para conquistar seu segundo título da WSL, o primeiro desde 2016. A cinco rodadas do fim, se encontra com três pontos a mais que o Chelsea, atual e maior campeão da liga, que ainda jogará nesta rodada. Caso vença, irá assumir a liderança por conta do saldo de gols.