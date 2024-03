Endrick dá cartão de visitas, marca em 1ª chance e Brasil vence Inglaterra

O Brasil engrenou no decorrer do jogo, apertou a Inglaterra até marcar e venceu por 1 a 0 o amistoso quente em Wembley, na estreia sob o comando de Dorival Júnior.

Endrick aproveitou sua 1ª chance e fez o gol da partida, aos 35 minutos do segundo tempo. Ele havia entrado há pouco tempo e marcou seu primeiro gol no escrete canarinho.

A seleção brasileira teve as principais oportunidades, mesmo com dificuldades no início até se encontrar. Antes de Endrick, Vini Jr, Lucas Paquetá, Rodrygo e Raphinha ficaram no quase.

A partida foi marcada por várias caras novas na seleção, além do treinador. Bento, Beraldo, Fabricio Bruno, Wendell, João Gomes e Pablo Maia fizeram tiveram suas primeiras atuações no escrete canarinho no primeiro jogo do novo comandante.

Apesar de ser um amistoso, o duelo foi pegado. Jogadores de ambos os lados não aliviaram nas entradas nem economizaram nas faltas, tratando o confronto entre as gigantes seleções como se fosse uma partida oficial. O duelo ainda contou com homenagens ao ídolo brasileiro Zagallo, que morreu em janeiro.

O Brasil volta a campo na terça (26) para o amistoso contra a Espanha, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, marcado com a bandeira da luta contra o racismo. No mesmo dia, a Inglaterra encara a Bélgica.

Como foi o jogo

O Brasil começou levando sufoco da Inglaterra. Os donos da casa pressionaram a saída de bola e encurralaram os visitantes, que sofreram para tentar escapar da armadilha. As jogadas não tinham sequência e diversos passes errados.

A seleção pentacampeã foi se encaixando aos poucos e quase saiu na frente em contra-ataques. Os toques curtos se acertaram e a bola longa virou a principal arma do escrete canarinho. Paquetá, Vini Jr e Rodrygo comandaram as ações ofensivas e exploraram as estocadas. Uma bola tirada quase em cima da linha e a trave, no entanto, impediram que o zero saísse do placar.

Os ingleses tiveram volume de jogo, mas não levaram tanto perigo quanto os brasileiros na etapa inicial. Com Bellingham de maestro, a Inglaterra controlou a posse e cercou a área da Amarelinha. Mesmo assim, não conseguiu ser efetiva no ataque, com Bento seguro quando exigido, e teve erros defensivos que quase custaram caro.

O Brasil continuou em cima após o intervalo e, de tanto que ensaiou, o gol saiu. Os lançamentos para Vini Jr infernizaram a Inglaterra, que acabou sendo vítima do brilho do jovem Endrick.

Gol e destaques

Quase em cima da linha: Aos 11 minutos do 1º tempo, Fabricio Bruno cortou na defesa, Paquetá dominou girando e já iniciou o contra-ataque. Ele lançou Vini Jr nas costas da defesa, que disparou sozinho até a entrada da área, mas tocou fraco na saída de Pickford e Walker conseguiu salvar antes de ser tarde demais.

Resposta inglesa: Aos 18', Bellingham chegou à linha de fundo, olhou para a área e deu um toque por elevação na meia-lua para Gordan. O camisa 8 dominou e acionou Watkins, que ganhou de Beraldo no corpo para sair na cara do gol, mas isolou à queima-roupa.

Trave: Aos 34', Paquetá recebeu na entrada da área, bateu mascado e Rodrygo ficou com a sobra na esquerda. Após bate-rebate na área inglesa, a bola voltou para o camisa 8, que bateu livre na marca do pênalti e carimbou o poste.

Por pouco: Aos 41' Maguire recuou fraco na entrada da área, Raphinha foi mais esperto e bateu cruzado, tirando tinta da trave.

1x0: Aos 35', Vini Jr foi lançado por Andreas Pereira na velocidade, invadiu a área e bateu cruzado. A bola explodiu em Pickford, mas sobrou para Endrick empurrar para o fundo da rede.

Ficha técnica

Inglaterra 0 x 1 Brasil

Competição: Amistoso

Local: Wembley, em Londres, na Inglaterra

Data e hora: 23 de março de 2024, sábado, às 16h

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

VAR: Tiago Martins

Amarelos: Bellingham, Lucas Paquetá

Vermelho: Não houve

Gol: Endrick, aos 35'/2ºT

Inglaterra: Pickford; Walker (Konsa), Ben Chilwell (Dunk), Rice e Harry Maguire (Gomez); John Stones, Bellingham (Bowen) e Conor Gallagher (Mainoo); Watkins, Foden e Anthony Gordon (Rashford). Técnico: Gareth Southgate

Brasil: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Vini Jr, Rodrygo (Endrick) e Raphinha. Técnico: Dorival Junior